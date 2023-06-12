Эксперты назвали шансы Медведева выиграть турнир в Хертогенбосхе

Сегодня в Хертогенбосхе (Нидерланды) стартует теннисный турнир ATP-250. Под первым номером на нём посеян россиянин Даниил Медведев. Эксперты назвали шансы третьей ракетки мира победить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 3.00, он — главный претендент на победу. Главный конкурент Даниила по версии букмекеров — итальянец Янник Синнер, на его успех принимают ставки с коэффициентом 4.00.

Шансы Борны Чорича оценили в 10.00, а на Алекса де Минора можно поставить за 12.00. Вероятность успеха Александра Бублика из Казахстана оценивают коэффициентом 15.00.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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