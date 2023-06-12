Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой победить на турнире WTA в 2023 году
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16-летняя Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» добралаись до третьего круга, пройдя через квалификацию. На уровне турниров ITF у юной россиянки уже четыре победы. В рейтинге WTA Мирра сейчас на пороге первой сотни, она занимает 101-ю позицию.
Букмекеры принимают ставки на то, что Андреева выиграет хотя бы один турнир WTA до конца 2023 года. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.70.
В этом сезоне Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде, став самой юной теннисисткой, когда-либо игравшей на этой стадии турнира WTA-1000.
Экспресс с коэффициентом 8.66.
Впервые в истории три теннисиста из России входят в топ-10 рейтинга ATP.
Касаткина вылетела из топ-10 рейтинга WTA, Аванесян дебютировала в топ-100.
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