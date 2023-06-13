Карацев — Муте: эксперты назвали шансы россиянина выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте

13 июня в Штутгарте (Германия) пройдут заключительные матчи первого круга турнира категории ATP-250. В одним из них россиянин Аслан Карацев встретится с французом Корентеном Муте. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.
Фаворитом предстоящего матча эксперты считают Аслана. Победа россиянина оценивается букмекерами коэффициентом 1.64. Успех француза идёт за 2.27.
Поставить на победу Карацева с форой (-2.5) гейма можно за 1.97, а успех Муте с форой (+2.5) оценили коэффициентом 1.82.
Букмекеры считают наиболее вероятным, что матч завершится победой Карацева в двух сетах (2:0). Коэффициент на этот исход равен 2.48.
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Карацев сейчас 48-я ракетка мира, а Муте располагается на 77-м месте в мировом рейтинге. Ранее теннисисты ни разу не встречались друг с другом на турнирах ATP.
Экспресс с коэффициентом 9.83.
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