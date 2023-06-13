«Вегас» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на пятый матч финала Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 2.41.

«По идее, в пятой игре «Вегас» должен «Флориду» доесть. Понятно, просто не будет, понятно, что Бобровский, но всё равно должен. Но тут в дело непременно вступит та часть всемирного Закона Подлости, которая не позволит это сделать, поскольку всё для «Вегаса» складывается слишком хорошо. Вплоть до пятого матча и возможности выиграть Кубок Стэнли на родном льду и на глазах родных болельщиков, что гарантирует всему остальному Вегасу бессонную ночь. Добавим сюда неоднократно в последнее время продемонстрированное умение «Флориды», как и любого представителя семейства кошачьих, выворачиваться и вцепляться когтями даже в самый малейший шанс. Даже с учётом того, что в текущем плей-офф «пантеры» уже превысили все мыслимые и немыслимые лимиты по вылезанию из всевозможных задниц. Как сконструированных соперниками, так и сделанных собственноручно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Учитывая всё вышеизложенное, автор этих строк точно не побежит быстрее собственного визга ставить на резкое завершение сезона в НХЛ. А скромно спрогнозирует не шибко результативный, но шибко нервный матч с тоталом, не превышающим 7.5. По итогам которого «Вегасу» всё-таки придется ещё раз ехать в Санрайз и уже там побеждать. Но не сейчас», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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