«Вегас» — «Флорида»: когда пятый матч финала Кубка Стэнли, во сколько начало, прогнозы

14 июня состоится пятый матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех «Пантерз» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 4.40.
Букмекеры считают, что матч «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.
После четырёх матчей в серии со счётом 3-1 лидирует «Вегас».
Экспресс с коэффициентом 9.83.
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