Представляем вашему вниманию прогноз на пятый матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида».

Ставка: победа «Вегаса» в основное время за 2.02.

«Флорида» едва не сравняла счёт в серии, когда почти смогла отыграть отставание в три шайбы в третьем периоде четвёртого матча. Однако «Вегасу», который хладнокровно реализовал своё преимущество в глубине состава, повезло устоять. Теперь «золотым рыцарям» нужно на своём льду сделать то же самое, что они сделали в семи предыдущих домашних матчах с «Флоридой», – победить. Особо отметим, что шесть из семи этих побед «Вегас» добыл в основное время с преимуществом минимум в две шайбы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв не набирает очков две игры подряд, но россиянин отличался голевой передачей в каждой из двух домашних матчей финальной серии. Лидерами «Вегаса» в текущем плей-офф стали Джек Айкел и Джонатан Маршессо, которые вот-вот обгонят самого ценного игрока «Флориды» Мэттью Ткачука по количеству очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. К тому же Ткачук провёл четвёртый матч на фоне повреждения и его участие в пятой встрече под вопросом.

Сергей Бобровский, который почти единолично втащил «Флориду» в финал, показав чудеса надёжности в сериях с «Торонто» и «Каролиной», лишь в одном из трёх матчей пропустил менее трёх шайб. Похоже, запас прочности у российского вратаря исчерпан и «Вегас» нашёл способы преодолеть его надёжную игру. Глубина нападения и креатив нападения «Вегаса» – ключ к победе в Кубке Стэнли 2023 года.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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