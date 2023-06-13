Прогноз на полуфинал Лиги наций Нидерланды — Хорватия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия.

Ставка: ничья за 3.55.

После чемпионата мира сборная Нидерландов сменила тренера. Вместо Луи ван Гала пришёл Рональд Куман. В своих первых матчах после возвращения Куман сначала уступил Франции, а потом обыграл Гибралтар. Обе игры сложились немного неудачно для «оранье». Французам они не должны были проигрывать с таким крупным счётом, а в матче с аутсайдером их подвела реализация. Нидерланды создали гораздо больше, чем на три мяча, тем более что скромный соперник почти тайм играл в меньшинстве.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хорваты и на чемпионате мира выступили успешнее нидерландцев, и в отборе на Евро начали лучше. Они потеряли очки с Уэльсом, но это выглядело как несчастный случай. Победа над турками получилась уверенной. Хорваты очень хорошо обороняются, и это может стать неприятностью для «оранье», с их слабой реализацией моментов, а также с проблемами в атаке, где лидер травмирован, а остальные не в лучшей форме.

Есть сомнения, что Хорватия сможет дожать соперника на его поле, но она не должна проигрывать в основное время. «Шашечные» очень хорошо умеют ломать игру сопернику, но побеждают не так часто из-за своего осторожного стиля. В таком случае ничья в основное время была бы закономерным результатом. Предлагаем поставить на ничью за 3.55.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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