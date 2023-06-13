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Испания — Италия: когда полуфинал Лиги наций, кто фаворит, какие прогнозы и ставки

Испания — Италия: когда полуфинал Лиги наций, кто фаворит, какие прогнозы и ставки
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15 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Италия. Начало игры – в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу испанцев в основное время можно с коэффициентом 2.35, а шансы итальянцев оцениваются аналитиками в 3.55. Ничья доступна за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По мнению аналитиков, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.66, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.49. На гол Испании дают коэффициент 1.32, а гол Италии оценивается в 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
15 июня 2023, четверг. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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