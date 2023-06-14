Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Хертогенбосхе

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Хертогенбосхе Вероника Кудерметова – Кэрол Чжао.

Ставка: победа Кудерметовой с форой (-5.5) за 1.65.

«Вероника Кудерметова, первая сеяная на турнире в голландском Хертогенбосхе, вышла во второй круг относительно легко. Её соперница по первому раунду, отнюдь не слабая американка Элисон Риске, после проигранного первого сета 3:6 и 0:3 во втором снялась с игры. Таким образом, 26-летняя россиянка получила дополнительное время на отдых перед встречей с канадской теннисисткой Кэрол Чжао.

Лучшие прогнозы на сегодня.

27-летняя спортсменка из Северной Америки в первом раунде изрядно намучилась с представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр – 7:6, 7:6. На эту победу, которая стала для неё первой на траве за год, соперница россиянки потратила 2 часа и 13 минут. Конечно, такие выигрыши на тай-брейках придают дополнительной уверенности, но и сил с нервами отнимают немало. Тем более, давайте говорить откровенно, 163-я ракетка мира не должна стать непреодолимым препятствием для 14-й. Между собой ранее они не встречались. И первая игра останется за россиянкой. В двух партиях. Главное, с первых же розыгрышей взять инициативу в свои руки, и это Веронике Кудерметовой под силу. Не просто так же она является фаворитом всего турнира! Победа Кудерметовой с форой (-5.5)», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

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