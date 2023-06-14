Нидерланды — Хорватия: прогноз Алексея Андронова на полуфинальный матч Лиги наций

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 2.04.

«Матч Лиги наций, к которому я не до конца понимаю букмекерский подход — почему такой высокий коэффициент на «обе забьют». Хорваты на чемпионате мира, конечно, показывали всякие чудеса эквилибристики, в обороне прежде всего. Но в полуофициальных турнирах они так не действуют, они играют более открыто. О голландцах говорить вообще нечего, потому что у них закрытой модели в принципе нет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что от этого матча нужно ждать забитых мячей. Я не удивлюсь, если их будет много, если будет суперрезультативная ничья вроде 2:2 или даже чья-то победа со счётом 3:2. Но я вообще не сомневаюсь, что обе команды будут искать счастья в атаке и обе команды в эту атаку побегут.

Поэтому выбираю ставку «обе забьют» с коэффициентом 2.04. Больше двойки дают, для меня просто прекрасная ставка», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

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