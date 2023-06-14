Нидерланды — Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/2 финала Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Нидерланды — Хорватия в рамках 1/2 финала Лиги наций.
Ставка: Хорватия не проиграет за 1.80.
«Не думаю, что в этой игре уставшие футболисты после длинного клубного сезона будут выкладываться по максимуму.
У голландцев мало кто из средней линии сейчас на ходу. Куман недавно возглавил команду, и в первом же матче она проиграла 0:4 французам. Кажется, что не так уж и просто будет Куману на посту главного тренера команды, так как намечается очередная смена поколений.
Считаю, что хорваты на лучшем ходу. Очередной качественный чемпионат мира они провели и после него выглядели неплохо. Звёздное хорватское поколение уходит, и было бы здорово напоследок что-то такое выиграть. Несмотря на статус гостевого матча, думаю, что у хорватов будет больше мотивация, да и они чуть в лучшей форме находятся.
Если говорить о тактической подкованности команд, то хорваты имеют преимущество. Вряд ли они захотят брать инициативу в свои руки, но им это и не нужно. Голландцы дома будут играть в атакующий футбол, за что, возможно, поплатятся.
Предположу, что хорваты здесь не проиграют в основное время», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 11.38.
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