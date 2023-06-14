Нидерланды — Хорватия: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги наций
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды – Хорватия.
Ставка: победа Нидерландов за 2.02.
«Малопонятный и запутанный турнир, главная цель которого — коммерческая привлекательность.
Нидерланды дома не проигрывают уже 10 матчей, это крепкая команда с приличным подбором исполнителей. Хорваты — бронзовые призёры чемпионата мира, одна из самых стабильных команд.
Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
14 июня 2023, среда. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Очевидного фаворита не вижу, но поставлю на победу хозяев», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 11.38.
Мбаппе высказался о выступлении Месси за «ПСЖ».
«Рубин» близок к трансферу защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.
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