Нидерланды — Хорватия: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды – Хорватия.

Ставка: победа Нидерландов за 2.02.

«Малопонятный и запутанный турнир, главная цель которого — коммерческая привлекательность.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нидерланды дома не проигрывают уже 10 матчей, это крепкая команда с приличным подбором исполнителей. Хорваты — бронзовые призёры чемпионата мира, одна из самых стабильных команд.

Очевидного фаворита не вижу, но поставлю на победу хозяев», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

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