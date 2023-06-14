Нидерланды — Хорватия: ставка Александра Мостового на полуфинальную игру Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 2.04.

«В полуфинале Лиги наций Нидерланды сыграют с Хорватией. Встреча довольно непредсказуемая — сейчас непонятно, в какой форме команды, особенно после сезона с изменённым календарём из-за ЧМ-2022.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нидерландам «повезло» в этом футбольном году встретиться с обоими финалистами чемпионата мира в Катаре. В четвертьфинале турнира «летучий голландец» проиграл Аргентине (2:3). А уже в марте команда Кумана крупно уступила Франции в рамках отбора на Евро-2024 (0:4).

Хорватия тоже играла с аргентинцами на ЧМ-2022 — вылетела от них в полуфинале (0:3). Хотя после этого сборная не уступала — 2:1 в игре с Марокко за третье место на чемпионате мира, а также 1:1 с Уэльсом и 2:0 с Турцией в квалификации Евро-2024.

Я думаю, нас тут ждёт равная борьба. Лига наций — всё-таки тоже трофей, который команды хотят выиграть. А сейчас им, по сути, нужно только несколько раз выиграть, а не проходить через групповой этап. Так что я склоняюсь к тому, что обе сборные сыграют активно в атаке и обязательно отличатся.

Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

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