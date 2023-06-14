Прогноз Эдуарда Мора с коэффициентом 2.52 на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия.

Ставка: проход Хорватии за 2.52.

«Кажется, что Голландия, молодая и бегущая команда с новым тренером Куманом, должна больше атаковать и больше доминировать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хорватия вроде бы не фаворит, но в сборную вызвали всех лидеров. Модрич и Брозович уже немолодые люди, которые провели большое количество матчей, но они готовятся к этой игре. Это говорит о том, что хорваты настроены очень серьёзно.

Я не считаю голландцев фаворитами, но под руководством нового тренера идёт перестроение игры, а у хорватов просто более опытная команда, для которой последний шанс выиграть что-то серьёзное. Лига наций достаточно серьёзный турнир.

Голландцы будут игру ускорять, а хорваты — её успокаивать, нейтрализовывая сильные стороны соперника. Думаю, что хорваты выйдут в финал, так как они умеют играть на результат. Поставлю на проход сборной Хорватии», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

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