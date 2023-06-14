Прогноз Эдуарда Мора с коэффициентом 2.52 на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия.
Ставка: проход Хорватии за 2.52.
«Кажется, что Голландия, молодая и бегущая команда с новым тренером Куманом, должна больше атаковать и больше доминировать.
Хорватия вроде бы не фаворит, но в сборную вызвали всех лидеров. Модрич и Брозович уже немолодые люди, которые провели большое количество матчей, но они готовятся к этой игре. Это говорит о том, что хорваты настроены очень серьёзно.
Я не считаю голландцев фаворитами, но под руководством нового тренера идёт перестроение игры, а у хорватов просто более опытная команда, для которой последний шанс выиграть что-то серьёзное. Лига наций достаточно серьёзный турнир.
Голландцы будут игру ускорять, а хорваты — её успокаивать, нейтрализовывая сильные стороны соперника. Думаю, что хорваты выйдут в финал, так как они умеют играть на результат. Поставлю на проход сборной Хорватии», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.38.
Мбаппе высказался о выступлении Месси за «ПСЖ».
«Рубин» близок к трансферу защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.
«Реал» может включить Тчуамени в сделку по Мбаппе.
- 14 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июня 2023
-
19:00
-
18:54
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00