Даниил Медведев — Адриан Маннарино: ставка Надежды Петровой на матч в Хертогенбосхе

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Хертогенбосхе Даниил Медведев – Адриан Маннарино.

Ставка: победа Медведева 2:1 за 3.90.

«Россиянин Даниил Медведев на траве в своей карьере ещё ни разу титулов не брал. В голландском Хертогенбосхе он посеян под первым номером и стартовый круг пропускал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Его соперник опытнейший французский теннисист Адриан Маннарино обыграл в стартовом матче соотечественника Артюра Фила – 7:6, 6:4. 34-летний спортсмен за свою карьеру выиграл два турнира и один из них как раз на травяном покрытии в 2019 году здесь же, в Хертогенбосхе. А ещё занимающий сейчас 52-е место в мировом рейтинге Маннарино трижды выигрывал у Медведева в очных поединках. И два раза это было на траве. На Уимблдоне в 2018-м и годом ранее в Хертогенбосхе. Но последняя встреча осталась за Даниилом. И опять в Нидерландах. Год назад на этом же турнире в полуфинале Даниил был сильнее 7:5, 7:5. Общий баланс поединков 3-2 в пользу Адриана Маннарино.

Матч для Медведева будет очень сложным. Француз хорошо себя чувствует на быстрых кортах и способен дать россиянину не просто бой, а одержать победу. Но всё же уровень игры Даниила растёт. В том числе и на траве: пять побед в семи последних матчах за год. Наш теннисист возьмёт верх в трёх партиях», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: россиянин задолжал болельщикам.

Кимберли Биррелл — Екатерина Александрова: россиянка выиграет быстро.

Чесноков: Медведев покажет лучший результат среди россиян на Уимблдоне.