Аслан Карацев — Тейлор Фритц: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Штутгарте

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Штутгарте Аслан Карацев – Тейлор Фритц.

Ставка: победа Фритца 2:0 за 1.80.

«Во втором круге турнира в Штутгарте Аслану Карацеву предстоит сыграть с американцем Тейлором Фритцем. Россиянин в первом круге не без труда справился с французом Корентеном Муте – 7:6, 5:7, 7:5, затратив на эту победу 3 часа и 10 минут! 29-летний россиянин, 48-я ракетка мира, конечно, не является специалистом по траве, но всё же выиграл свой второй матч из четырёх проведённых на этом покрытии за последний год.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако 25-летний Фритц, который «посеян» на турнире под вторым номером, конечно, фаворит предстоящего матча. Он и на траве играет здорово: восемь побед в последних девяти матчах за последний год, и явно ждал начала короткого сезона на быстрых кортах с особым желанием. При этом обладатель пяти титулов и нынешняя восьмая ракетка мира на траве не взял пока ни одного трофея!

Первый раунд в Штутгарте он как второй «сеяный» пропускал и явно с нетерпением ждёт своего первого матча. Надежда на положительный исход для Карацева заключается только в том, что американец вдруг возьмёт и перегорит. Но вряд ли это с ним случится. Разумеется, нам хочется, чтобы Аслан выиграл этот матч, но самое вероятное для него в этой игре — это поражение в двух партиях. Бой Карацев своему сопернику дать может в виде набранных в каждом сете по четыре-пять геймов», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

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