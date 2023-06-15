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Аргентина — Австралия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Аргентина — Австралия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Аргентина – Австралия.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.60.

«Аргентина проводит выставочные матчи, пока нет никаких официальных встреч. На этот раз приехали в Китай. Федерация зарабатывает деньги. Сейчас ценник на приезд аргентинцев ещё вырос, ведь они в статусе чемпионов мира. И, конечно, Месси должен быть в составе. С ним и без него – это две разные Аргентины.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Состав у чемпионов мира почти что не изменился со времён финала. В этот раз не будет Лаутаро Мартинеса, который только что играл в финале Лиги чемпионов, и Дибалы, который снова травмировался. А основные лица будут на поле. С сыгранностью полный порядок. Думаю, Аргентина порадует китайскую публику.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
15 июня 2023, четверг. 15:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С Австралией аргентинцы играли в Катаре, и там был очень нервный матч в плей-офф. Но сейчас на кону ничего нет, поэтому можно не нервничать, сыграть спокойно, на классе. Австралийцам будет очень сложно. Команда очень серьёзно омолодилась, опытных игроков сейчас не вызывали, кто-то закончил. А тут придётся ребятам впервые столкнуться с Месси, Ди Марией. Ставлю на победу Аргентины с форой (-1.5)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

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