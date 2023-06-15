Испания — Италия: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги наций

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на полуфинал Лиги наций Испания — Италия.

Ставка: обе забьют за 2.04.

«Казалось, что клубный футбол взял паузу, но ничего подобного — продолжают играть сборные. У нас впереди полуфинал Лиги наций. Обсудим «класико» европейского футбола — матч Италии с Испанией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У обеих сборных в последних матчах были не самые радужные результаты. Мы помним, как Италия проиграла Англии 1:2, ничего не показав в первом тайме. Испания под началом нового наставника чуть модернизирует игру, появилось много новых футболистов, в том числе и опытные дебютанты. Но последняя игра с Шотландией откровенно не удалась. Проиграли со счётом 0:2.

Это противостояние настолько богатое и со своей историей, что может произойти всё что угодно, тем более на нейтральном поле. Мне кажется, что здесь лучше сыграть на голы. Испания будет больше владеть мячом, а у Италии очень сильная группа атаки. За счёт контратак, за счёт правильного использования зон итальянцы могут забить.

Не очень верится и в то, что после 0:2 с Шотландией испанцы снова не забьют. Мне в этом матче нравится два варианта: обе забьют и тотал 2-3 гола», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

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