Испания — Италия: ставка Александра Мостового на игру 1/2 финала Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Испания — Италия.

Ставка: ничья за 3.30.

«Испания и Италия сыграют в рамках полуфинала Лиги наций. Обе команды не лучшим образом в последние годы выступали. Так что, думаю, сборные рассчитывают на уверенный выход в финал этого турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Испания неудачно провела чемпионат мира в Катаре. После уверенной победы над Коста-Рикой (7:0) команда Луиса Энрике не смогла в группе обыграть Германию (1:1), а что более важно — Японию (1:2). После этого в 1/8 испанцы ещё и вылетели от Марокко (0:1)

В марте «Красная фурия» провела два квалификационных матча в рамках Евро-2024, в которых обыграла Норвегию (3:0) и уступила не столь сильной Шотландии (0:2).

А вот Италия рвётся показать себя в Лиге наций. Ведь чемпионат мира – 2022 сборная пропустила. Два года назад команда выиграла Евро, но сейчас уже прошло много времени, и подопечным Манчини нужно снова показывать свой уровень.

В марте у «лазурной команды» был суперматч в рамках отбора Евро с Англией, в котором она проиграла 1:2. После этого итальянцы не так убедительно переиграли Мальту — 2:0.

В этой встрече сыграют две равные сборные. Обе рвутся к победе, им точно нужен трофей, чтобы хоть как-то оправдать последние неудачи. Но очевидного фаворита я тут не вижу. Тем более только-только закончился сезон — футболисты будут уставшими. Итальянцы так и вовсе участвовали во всех еврокубковых финалах. Так что я выберу тут ставку — ничья», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

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