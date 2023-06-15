Испания — Италия: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Лиги наций 15 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Италия в полуфинале Лиги наций.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Сложный матч для прогноза. Всё-таки трудно понять, насколько серьёзная мотивация у команд на этот турнир. Игроки немного отдохнули после длинных сезонов, потом приехали в расположение сборных, чтобы снова готовиться. Эмоциональное и физическое состояние у большинства точно далеко от оптимального. Испанцы не лучшим образом начали отбор к Евро – безоговорочно уступили в Шотландии. Итальянцы дома проиграли Англии, совсем скромно победили Мальту. Обе сборные в стадии перестройки. У испанцев новый тренер, у итальянцев Манчини после провала в отборе к чемпионату мира пытается собрать новую команду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Редко когда на моей памяти игры Италии и Испании получались яркими, красочными. В основном низовые были встречи. Вот в последний раз 2:1 Испания победила на этой же стадии Лиги наций. Но там Италия забила уже в самом конце. На Евро в полуфинале сыграли 1:1 в основное время. И здесь я поставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Не в порядке команды. Италия против такого соперника сыграет строго от обороны, даже не сомневаюсь. А Испания будет много контролировать мяч без особого обострения.

Поле к тому же нейтральное, яростной поддержки ни у одной из команд не будет. Так что – тотал меньше», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

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