Прогноз Эдуарда Мора на матч 1/2 финала Лиги наций с коэффициентом 3.26

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Италия.
Ставка: ничья за 3.26.
«В полуфинальном матче Лиги наций Испания сыграет с Италией. Это почти «класико». На мой взгляд, шансы на проход абсолютно равны.
Испанцы могут собраться, тогда будут играть в свой футбол с тотальным контролем мяча. Состав под тики-таку подобран соответствующий.
Но сборная Италии, на мой взгляд, прогрессирует. Её преимущество в том, что в составе много игроков «Интера», финалиста Лиги чемпионов.
У испанцев только Родри не потерял тонус. Остальные закончили играть довольно давно.
В этом плане у Италии есть перевес, так как её игроки выступали на финальных стадиях всех еврокубков.
Однако шансы примерно равны. В таких полуфиналах команды часто играют ничьи. Думаю, что и здесь будет то же самое. Полагаю, что финалист определится в овертайме или в серии пенальти. Ставлю на ничью в основное время», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 5.50.
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