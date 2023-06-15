Прогноз Эдуарда Мора на матч 1/2 финала Лиги наций с коэффициентом 3.26

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Италия.

Ставка: ничья за 3.26.

«В полуфинальном матче Лиги наций Испания сыграет с Италией. Это почти «класико». На мой взгляд, шансы на проход абсолютно равны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Испанцы могут собраться, тогда будут играть в свой футбол с тотальным контролем мяча. Состав под тики-таку подобран соответствующий.

Но сборная Италии, на мой взгляд, прогрессирует. Её преимущество в том, что в составе много игроков «Интера», финалиста Лиги чемпионов.

У испанцев только Родри не потерял тонус. Остальные закончили играть довольно давно.

В этом плане у Италии есть перевес, так как её игроки выступали на финальных стадиях всех еврокубков.

Однако шансы примерно равны. В таких полуфиналах команды часто играют ничьи. Думаю, что и здесь будет то же самое. Полагаю, что финалист определится в овертайме или в серии пенальти. Ставлю на ничью в основное время», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

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