Польша – Германия: прогноз Романа Нагучева на товарищеский матч 16 июня

Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на товарищеский матч Польша — Германия.
Ставка: победа Германии за 1.70.
«Эти сборные обменялись победами (2:0, 1:3) в квалификации Евро-2016, а на самом турнире разошлись миром (0:0). Вничью также завершились два последних товарищеских матча немцев и поляков (2:2, 0:0).
После матча с Украиной сборная Германии получила кучу критики за странную игру и ничью 3:3. Все же подготовка к домашнему чемпионату Европы не может протекать без побед. Я почти уверен, что немцы выиграют. Мне очень понравилось интервью Джамала Мусиалы, который совсем скоро начнет регулярно забивать за сборную, а не только за клуб», — сказал Нагучев.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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