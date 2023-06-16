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Польша – Германия: прогноз Романа Нагучева на товарищеский матч 16 июня

Польша – Германия: прогноз Романа Нагучева на товарищеский матч 16 июня
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Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на товарищеский матч Польша — Германия.

Ставка: победа Германии за 1.70.

«Эти сборные обменялись победами (2:0, 1:3) в квалификации Евро-2016, а на самом турнире разошлись миром (0:0). Вничью также завершились два последних товарищеских матча немцев и поляков (2:2, 0:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

После матча с Украиной сборная Германии получила кучу критики за странную игру и ничью 3:3. Все же подготовка к домашнему чемпионату Европы не может протекать без побед. Я почти уверен, что немцы выиграют. Мне очень понравилось интервью Джамала Мусиалы, который совсем скоро начнет регулярно забивать за сборную, а не только за клуб», — сказал Нагучев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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