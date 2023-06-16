Северная Македония — Украина: прогноз Егора Титова на матч отбора чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Северная Македония – Украина в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Матч, который невероятно важен для команд. Проигравший здесь останется практически без шансов на попадание в двойку. Среди соперников ещё Италия и Англия. Украинцы проиграли англичанам в гостях – 0:2, а македонцы победили Мальту – 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне в целом понравилась игра сборной Украины с Германией. Победу не удержали, хотя вели 3:1, но играли смело, где-то даже удивили немцев. Виден почерк Реброва, понятно, какого футбола он хочет добиться от своей команды. Но при этом в обороне очень много ошибок. Может быть, пока опыта не хватает, но футболисты часто просто не понимают, как нужно сыграть, что необходимо сделать. Под давлением в Македонии украинцы наверняка пропустят. Но и без забитого мяча они вряд ли уедут. Впереди у них приличная группа.

Так что здесь поставлю на «обе забьют». Результат непредсказуем. Северная Македония будет выжимать из себя максимум, понимая ситуацию в группе. А Украина пока ещё довольно сырая сборная», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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