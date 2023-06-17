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Кипр — Грузия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2024

Кипр — Грузия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2024
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Кипр — Грузия.

Ставка: победа Грузии за 1.90.

«Отборочный матч Евро. Формально играют аутсайдеры группы между собой, потому что невероятный старт удался шотландцам (две победы с разницей 5:0). Грузия пока один матч сыграла — вничью с Норвегией. Кипр шотландцам уступил со счётом 0:3. Еще в группе есть Испания.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Главная интрига этого матча — сборной Грузии будет противостоять грузинский тренер Темури Кецбая, который как игрок сыграл 52 матча за сборную Грузии, а ещё 40 провёл во главе как тренер. И позиции Кецбаи после крупного поражения от шотландцев могут оказаться довольно шаткими. Если ещё здесь возникнут проблемы… А они могут возникнуть, учитывая наличие у Вилли Саньоля в команде Хвичи Кварацхелии и тот факт, что Грузия вообще очень бодро играет последние пару-тройку лет. И я думаю, что Грузия точно никого не боится и, скорее всего, едет на Кипр побеждать, потому что без выигрыша на острове рассчитывать даже на борьбу за второе или, может быть, третье место будет очень тяжело.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 3-й тур
17 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Кипр
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что от Грузии можно ждать победы. Думаю, что у них есть силы побеждать, уверенность уже накопилась определённая», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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Кварацхелия сделает разницу:
Кипр — Грузия. Просто дайте Хвиче мяч и наблюдайте!
Кипр — Грузия. Просто дайте Хвиче мяч и наблюдайте!
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