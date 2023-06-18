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Хорватия — Испания: смотри бесплатно прямую трансляцию финала Лиги наций!

Хорватия — Испания: смотри бесплатно прямую трансляцию финала Лиги наций!
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18 июня пройдёт финальный матч Лиги наций Хорватия — Испания. Начало — в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Хорваты в полуфинале в овертайме дожали голландцев, а испанцы одолели итальянцев. Кто окажется свежее? Модрич и компания играли на полчаса больше, но имели на сутки больше на восстановление. За хорватов опыт игры в важнейших матчах, а испанцы моложе и голоднее до побед. Кто выиграет Лигу наций?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Лиги наций Хорватия — Испания.

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