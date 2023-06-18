Хорватия – Испания: прогноз Эдуарда Мора на финальный матч Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Хорватия – Испания.
Ставка: проход Хорватии за 2.55.
«В Роттердаме состоится финальный матч Лиги наций между Хорватией и Испанией.
Первый полуфинал, в котором хорваты в дополнительное время обыграли сборную Нидерландов, был более привлекательным. Команды показывали лучшее качество футбола, там были выше скорости, чем в матче Испания – Италия.
Когда итальянцы хорошо прессинговали, испанцы ничего с этим не могли поделать и даже могли проигрывать после первого тайма. Испания пытается играть в тот футбол, который ей привычен, но пока она всё ещё очень далека от своей лучшей игры.
Тренер де ла Фуэнте – безусловно, временный вариант. Вероятно, футболисты именно так его и воспринимают.
В то время как Хорватия смотрится очень хорошо. Далич давно работает с командой, и это сборная, которая добивалась многого, но пока ещё ничего не выиграла, имеет огромный шанс завоевать этот трофей. Лига наций, безусловно, очень престижна.
И мотивация, и желание, и атмосфера в команде есть, да и просто по игре хорваты сейчас гораздо сильнее, чем сборная Испании. Думаю, что Хорватия победит в основное время, но, так или иначе, даже если будет дополнительное время или пенальти, хорваты доводят дело всегда до победы.
Мой прогноз на эту игру — проход сборной Хорватии», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.13.
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