Хорватия — Испания: прогноз Артура Петросьяна на финальную игру Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Испания.

Ставка: оба забьют за 1.87.

«Обе команды заслужили место в финале. Хорваты обыграли голландцев на их поле, забив четыре мяча, переиграв их тактически и физически. Испанцы были сильнее Италии и добились успеха.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я бы не лез в прогнозирование исходов. Мне кажется, что здесь может случиться всё что угодно. Не стал бы списывать со счетов хорватов, так как они доказали, насколько солидно выглядят во всех частях поля. Испанцы наверняка испытают сложности в этой игре.

Мне кажется, что здесь всё будет решаться в центре поля. Я бы не пытался угадать здесь победителя. Думаю, велика вероятность того, что обе команды забьют. Если находить какие-то слабые стороны в игре этих команд, то после потери мяча. Вариант «обе забьют» стоит рассмотреть», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

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