Хорватия — Испания: ставка Романа Павлюченко на финал Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Наций Хорватия — Испания.

Ставка: победа Испании за 2.08.

«Испания встретится с Хорватией в финале Лиги Наций. Интересная пара, обе команды голодны до трофеев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На днях хорваты снова показали характер — доиграли с Нидерландами до дополнительного времени. Причем после 90 минут подопечные Златко Далича дважды смогли забить. Вечно молодой Модрич участвовал в обоих голах – он снова вёл свою команду вперёд с первых минут.

Ну а Испания в хладнокровной манере разобралась в Италией, обыграв её со счётом 2:1. «Красная фурия» почти ничего не позволила сделать своему сопернику, выйдя в финал Лиги Наций второй раз подряд.

Думаю, Испания снова сыграет в свой излюбленный футбол, будет контролировать мяч. Ну а хорваты постараются выдержать такой напор соперника. Однако всё-таки считаю, что подопечные Далича будут уставшими после 120 минут с Нидерландами.

Как по мне, Испания — фаворит этого финала. Предлагаю поставить на её победу», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

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