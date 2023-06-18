Хорватия — Испания: ставка Александра Мостового на финал Лиги наций 18 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Наций Хорватия — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.99.

«Хорватия и Испания проведут финал Лиги Наций. Думаю, нас тут ждёт равная игра, хотя подопечным Златко Далича будет немного труднее, чем команде Луиса де ла Фуэнте Кастильо.

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Дело в том, что хорваты снова сыграли в свою, кажется, уже любимую схему – дотерпели до дополнительного времени и там победили сложного соперника. Так прошёл их матч с Нидерландами в полуфинале Лиги Наций. Важную роль в этой игре сыграл Лука Модрич, который вышел на поле с первых минут. Ветеран всё ещё является основным игроком своей сборной.

А Испания не позволила Италии побороться за трофей. Причём «красная фурия» очень уверенно начала ту встречу, забив уже на третьей минуте. А победный гол испанцы забили только на 88-й минуте.

Думаю, Испания тут фаворит. Однако ей будет не так просто. Хорватия, скорее всего, навяжет сопернику борьбу. Плюс это финал. Я считаю, что команды будут активны в атаке.

В прошлом матче хорваты уже доказали, что готовы биться с любым соперником. Так что я тут предложу поставить на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

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