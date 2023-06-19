Армения — Латвия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Армения – Латвия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Армении за 1.80.

«Продолжаются отборочные матчи чемпионата Европы 2024 года, и сборная Армении подарила праздник всему своему народу, всей стране, обыграв сборную Уэльса — 4:2. Прекрасные голы забивали натурализованные новые армянские футболисты: Ранос – хороший. Прям душа радовалась, глаз радовался, глядя на игру сборной Армении. Действительно прекрасные комбинации команда разыгрывала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь армяне сыграют дома — при потрясающем антураже, с сумасшедшей поддержкой. Армения сыграет со сборной Латвии, которая очень неплохо смотрелась в игре со сборной Турции. И латвийцам откровенно не повезло: отыгрались на 93-й, но умудрились пропустить на 96-й, проиграли по итогу — 2:3. И сейчас у них Армения, которая действительно на ходу, смотрится очень убедительно, правда, это всего в двух матчах, в которых у армян одна победа и одно поражение, при этом разница забитых и пропущенных – 5:4. Латвийцы после двух матчей пока имеют в графе набранных очков ноль.

Армяне играют дома, обладая очень хорошим, свеженьким подбором игроков, очень молодая команда, а тренер опытный — Петраков, поэтому, думаю, преимущество здесь на стороне сборной Армении, с учётом поддержки болельщиков. Сборная Армении выиграет, как мне кажется, и коэффициент на это дают очень неплохой», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 14.58.

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