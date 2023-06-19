Армения — Латвия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Армения – Латвия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Армении с форой (-1) за 2.25.

«Очень интересная команда подобралась у Армении. Хорошо федерация поработала над укреплением. Россиян с армянскими корнями привлекли, есть африканцы, есть латиноамериканцы. Есть такой интересный игрок Грант-Леон Ранос, родившийся в Германии, выступавший за молодёжные клубы «Боруссии» Дортмунд и «Баварии». Амбициозные футболисты, опытный тренер Петраков. Думаю, Армения может пошуметь в этом отборе. Победа в Уэльсе (4:2) об этом свидетельствует. Уже сейчас эта команда может побороться за выход на Евро.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Латвия выдала очень неплохой матч по содержанию с Турцией на своём поле. Оставшись вдесятером, не бросили играть, забили в компенсированное время, сделав счёт 2:2, но в ответной атаке пропустили снова и проиграли. Думаю, очень тяжёлый эмоциональный удар получили латвийцы. От такого оправиться за два-три дня сложно. Плюс Латвия там выложилась физически.

Армения для меня всё-таки посолиднее чисто в футбольном плане. Повторюсь, здорово укрепились. Сперцян и Тикнизян раздают голевые, Ранос и Селараян забивают. Плюс команда должна была поймать кураж после Уэльса, да и играет у себя. Так что поставлю на победу Армении с форой (-1)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 14.58.

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