Беларусь — Косово: ставка Александра Мостового на отборочный матч чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации Евро-2024 Беларусь — Косово.

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Беларусь и Косово сыграют в 4-м туре квалификации на Евро-2024. Команды пока что показывают разные результаты на этом этапе отбора. Гости, например, ни разу не проиграли. А вот белорусы терпят сплошные поражения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас Беларусь идёт на последнем месте в группе отбора на Евро без набранных очков. В 1-м туре команда разгромно проиграла Швейцарии со счётом 0:5. А вот затем в борьбе «белые орлы» уступили Румынии и Израилю с минимальным отставанием в счёте — 1:2. Впрочем, для команды ещё не всё потеряно — соперники в таблице выше опережают Беларусь на одно и три очка.

Косово показывает достаточно неплохие результаты в этой квалификации чемпионата Европы. Пока что в трёх турах команда не проиграла, а трижды поделила очки с соперниками — 1:1 с Израилем, 1:1 с Андоррой и 0:0 с Румынией. С тремя очками «золотые мальчики» идут на четвёртом месте и отстают от лидеров на четыре и шесть очков.

Да, белорусы находятся не в лучшей форме — в официальных встречах команда очень давно не выигрывала. Но я думаю, что сейчас это придаст сил «белым орлам». Косово — не такой уж и сложный соперник. Поэтому считаю, что Беларусь постарается оказать сопротивление противнику. Ставлю на то, что тут обе сборные забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 14.58.

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