Швейцария — Румыния: прогноз Константина Генича на отборочную игру ЧЕ-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Швейцария – Румыния в квалификации Евро-2024.

Ставка: индивидуальный тотал Швейцарии больше 1.5 за 1.65.

«В группе I сборная Швейцарии сыграет со сборной Румынии. Встречаются лидеры своей группы. У швейцарцев пока три победы в трёх играх, девять очков, лишь один пропущенный мяч, правда, от Андорры в последней игре. Румыны оступились в игре со сборной Косова, сыграли вничью 0:0, плюс ещё там не засчитали гол в её ворота, тоже не совсем понятно, по каким причинам. Но не засчитали – и не засчитали. В общем, при том, что тот день получился максимально результативным, практически все команды забивали, даже Андорра Швейцарии забила, а Румыния с Косовом сыграли безрезультативную ничью.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У румын всего четыре мяча забито, один пропущен на данный момент, но с атакой сборной Швейцарии сладить будет очень сложно, плюс швейцарцы играют дома. У них есть очень интересные исполнители, при этом лидеры, многолетние лидеры сборной Швейцарии по-прежнему в строю и продуктивны — тот же Шакири.

Мне кажется, Швейцария как минимум два мяча этой сборной Румынии забить должна. Мой прогноз – индивидуальный тотал Швейцарии больше 1.5 мяча, можно рассмотреть вариант победы сборной Швейцарии через тотал больше 1.5 за 1.7. В каждом матче сборная Швейцарии забивала минимум два мяча — и израильтянам три, и белорусам пять, и два сборной Андорры. Если бы хотели, забили бы больше, просто уже откровенно остановились с Андоррой. У румын матч был посложнее, поэтому Швейцария должна выглядеть посвежее в этом матче», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 14.58.

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