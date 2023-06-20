Австрия — Швеция: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации чемпионата Европы Австрия — Швеция.

Ставка: ничья за 3.40.

«Австрия и Швеция встретятся в рамках 4-го тура квалификации на Евро-2024. Соперники провели разное количество матчей на этом этапе отбора, поэтому и их позиции в группе разные. Но я тут всё равно очевидного фаворита не вижу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас Австрия лидирует в группе отбора на Евро. С семью баллами сборная опережает соперников на три и четыре очка, хотя у неё на одну игру больше. Стартовали австрийцы в розыгрыше с двух побед — над Азербайджаном (4:1) и Эстонией (2:1). А вот затем команда Ральфа Рангника поделила очки с фаворитом их группы – 1:1 с Бельгией.

Швеция же стартовала в этом этапе турнира с поражения от бельгийцев со счётом 0:3. Но затем шведы уже крупно сами обыграли Азербайджан – 5:0. Сейчас в таблице подопечные Янне Андерссона идут на третьем месте с тремя баллами. Так что победа в этом туре позволит сборной сравняться с Австрией по очкам.

Как по мне, команды примерно равны. Нельзя выделить у них каких-то топовых известных игроков. Также соперники часто побеждали в последнее время, как в отборе Евро, так и в товарищеских матчах. Поэтому я не думаю, что они определят победителя в очной встрече. Ставлю на ничью тут», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Анчелотти договорился о назначении в сборную Бразилии.

В «Реале» определились с трансфером Мбаппе.

Роналду рассказал, как долго будет приезжать в сборную Португалии.