Австрия — Швеция: прогноз Эдуарда Мора на игру отбора Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Австрия — Швеция.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Отборочный матч чемпионата Европы 2024 года. Австрия примет сборную Швеции.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Австрия сейчас является лидером в группе F. Команда на днях сыграла вничью с сильными бельгийцами на выезде (1:1). Показала хорошую игру и мало в чём уступила фаворитам группы. После трёх игр у австрийцев семь очков.

Шведы сыграли две игры, и у них три очка. Дома крупно уступили тем же бельгийцам, но потом одержали уверенную победу (5:0).

Обе команды сейчас находятся в хорошей форме. В июне шведы ещё не играли. Сейчас они полны сил и желания, чтобы набрать в Австрии три очка. С другой стороны, австрийцы, конечно же, хотят остаться на первой строчке, и домашние стены, безусловно, им помогут как минимум эту игру не проиграть.

На самом деле сейчас играют очень сильные команды, находящиеся в отличной форме, с прекрасным подбором футболистов. И я здесь не стал бы рисковать, утверждая, кто из них победит. Любая команда в этом матче может выиграть, проиграть, или они могут сыграть вничью.

Единственное, в чём я не сомневаюсь, так это в том, что голы в этом матче будут, потому что у тех и других сильная линия атаки, и те и другие пропускают довольно много.

Я дам два прогноза на эту игру. Первый мой прогноз — обе команды забьют. Да, я не сомневаюсь в том, что это случится. И второй вариант — это тотал матча больше 2.5 гола.

Я думаю, что, помимо того, что обе команды забьют, какая-то команда всё равно забьет больше полутора голов. Какая? Сказать сложно», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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