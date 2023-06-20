Австрия – Швеция: прогноз Алексея Андронова на встречу отбора чемпионата Европы

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Австрия – Швеция.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Отборочный матч Евро. Австрийцы на первом месте в группе, шведы сейчас третьи. Конечно, они понимают значимость этого матча, потому что изначально вообще казалось, что Швеция и Австрия будут конкурировать между собой [за второе место]. Но Бельгия сейчас в процессе перестройки, и как мы увидели на примере событий последних дней, перестройка эта довольно болезненная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я уже говорил в прогнозе на один из предыдущих матчей австрийцев, что при Ральфе Рангнике команда стала меньше обороняться, больше атаковать, забивает практически в каждом матче. Смелость, в общем, приносит свой результат — они не проиграли Бельгии и здорово смотрелись в последнее время. С другой стороны, у Австрии уязвимая оборона. Шведы размялись на Новой Зеландии в товарищеском матче, и я думаю, что они сейчас должны быть посвежее. Это очень организованная команда, которая даже если играет от обороны, всё равно думает о том, как быстро и чётко провести контратаку. Шведы умеют это делать.

Мне кажется, лучший вариант ставки на этот матч – «обе забьют» с коэффициентом 1.84. Я не исключаю, что Австрия может сделать вторую ничью подряд с одинаковым счётом 1:1», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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