Исландия — Португалия: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.92.

«Исландия и Португалия сыграют в рамках 4-го тура квалификации Евро-2024. Думаю, тут фаворит очевиден — португальцы очень хорошо сейчас смотрятся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во всех трёх турах отбора на чемпионат Европы команда Кампуша смогла выиграть. В одной из встреч португальцы даже разгромили Люксембург со счётом 6:0. Сейчас с разницей голов 13:0 команда лидирует в таблице, отрываясь от преследователей на два и пять очков.

А вот Исландия, как ожидалось, борется за середину таблицы в квалификации Евро. Сейчас сборная идёт на пятой строчке с тремя баллами и уступает Боснии и Герцеговине только по дополнительным параметрам. В трёх турах «викинги» набрали очки только один раз – 7:0 с Лихтенштейном. А вот в остальных противостояниях подопечные Оге Харейде проигрывали – 1:2 от Словакии и 0:3 от Боснии и Герцеговины.

Я считаю, что Исландия тут ничего не сможет сделать. Португалия находится в хорошей форме, несколько дней назад она уверенно обыграла Боснию и Герцеговину, не пропустив. Роналду, несмотря на отсутствие голов, заряжен. Так что у хозяев поля тут нет шансов», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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