Исландия — Португалия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча отбора Евро-2024!

20 июня пройдёт отборочный матч Евро-2024 Исландия — Португалия. Начало — в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Исландцы болезненно переживают смену поколений, сейчас о попадании на чемпионат Европы этой команде остаётся только мечтать. Но на своём поле эта команда способна побороться даже с самым грозным соперником! Сборная Португалии же находит себя под руководством Роберто Мартинеса. Кажется, общий язык с ним нашёл даже Криштиану Роналду. Продолжится ли победная серия португальцев?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия.