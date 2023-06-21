Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Медведев — Джере: букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала турнира в Галле

Медведев — Джере: букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала турнира в Галле
Аудио-версия:
Комментарии

21 июня в Галле (Германия) состоятся матчи второго круга турнира серии ATP-500. Первый сеяный Даниил Медведев встретится с сербом Ласло Джере. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают Даниила. Победа 27-летнего Медведева оценивается коэффициентом 1.10. Успех Джере идёт за 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Медведева с форой (-4.5) гейма можно поставить с коэффициентом 1.70, а фора (+4.5) на Джере идёт за 2.15. Общий тотал меньше 21.5 гейма оценили в 1.67, а на тотал больше 21.5 можно сделать ставку за 2.07.

Галле. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 14:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ласло Джере
65
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере

Медведев — третья ракетка мира, а Джере располагается на 65-м месте в мировом рейтинге. Ранее теннисисты два раза встречались друг с другом на турнирах ATP, одержав по одной победе.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

Бывшая первая ракетка мира Навратилова сообщила, что вылечилась от рака.

«Возможно, однажды тоже стану легендой». Соболенко – о матче со Звонарёвой.

Шарапова назвала себя артисткой.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023