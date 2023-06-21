Медведев — Джере: букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала турнира в Галле

21 июня в Галле (Германия) состоятся матчи второго круга турнира серии ATP-500. Первый сеяный Даниил Медведев встретится с сербом Ласло Джере. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.
Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают Даниила. Победа 27-летнего Медведева оценивается коэффициентом 1.10. Успех Джере идёт за 7.00.
На победу Медведева с форой (-4.5) гейма можно поставить с коэффициентом 1.70, а фора (+4.5) на Джере идёт за 2.15. Общий тотал меньше 21.5 гейма оценили в 1.67, а на тотал больше 21.5 можно сделать ставку за 2.07.
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Медведев — третья ракетка мира, а Джере располагается на 65-м месте в мировом рейтинге. Ранее теннисисты два раза встречались друг с другом на турнирах ATP, одержав по одной победе.
Экспресс с коэффициентом 10.24.
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