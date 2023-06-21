Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Молодёжный Евро-2023: расписание матчей первого дня, кто с кем сыграет, состав групп

Сегодня, 21 июня, в Румынии и Грузии стартует финальная стадия чемпионата Европы — 2023 по футболу среди молодёжных команд. В этих соревнованиях принимают участие футболисты не старше 21 года.

Лучшие прогнозы на сегодня.

16 сборных поделили на четыре группы. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места. Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды;

Группа В: Румыния, Испания, Украина, Хорватия;

Группа С: Чехия, Англия, Германия, Израиль;

Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.

В стартовый день соревнований состоятся четыре матча. Расписание матчей первого игрового дня выглядит следующим образом:

19:00 мск. Бельгия U21 – Нидерланды U21;

19:00. Грузия U21 – Португалия U21;

19:00. Украина U21 – Хорватия U21;

21:45. Румыния U21 – Испания U21.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

Глушаков опроверг информацию о переговорах с «Химками» и «Родиной».

Турецкое издание сообщило о согласии Чалова на переход в «Галатасарай».

Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться в команду.