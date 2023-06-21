Прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Румыния U21 — Испания U21

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро U21 Румыния — Испания.

Ставка: победа Испании U21 с форой (-2.5) за 3.20.

Сборная Румынии U21 открывает домашний чемпионат Европы матчем с испанцами. Хозяева турнира не являются фаворитами. В квартете с Испанией, Хорватией и Украиной их выход в стадию плей-офф можно будет оценить как сенсацию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Испании U21 — традиционно фаворит чемпионата. После перехода Луиса де ла Фуэнте в главную сборную страны его место занял Санти Дения. Таким образом, главный тренер получил уникальную возможность сделать своеобразный требл. С одним поколением футболистов он уже выиграл титул Евро U17 в 2017-м и Евро U19 в 2019-м, а теперь его подопечные плавно заняли большинство мест в заявке команды U21.

Испания U21 — явный фаворит встречи, несмотря на игру фактически на выезде. Футболисты намного превосходят своих соперников в технической подготовке, что и станет главным козырем испанцев. Рекомендуем изучить ставку на победу сборной Испании U21 с форой (-2.5) за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

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