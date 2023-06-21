Чемпионат Европы U21: где пройдёт, кто с кем в группе, кто играет сегодня

Сегодня, 21 июня, в Румынии и Грузии стартует финальная стадия чемпионата Европы — 2023 по футболу среди молодёжных команд. В этих соревнованиях принимают участие футболисты не старше 21 года.
16 сборных поделили на четыре группы. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места. Состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды;
Группа В: Румыния, Испания, Украина, Хорватия;
Группа С: Чехия, Англия, Германия, Израиль;
Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.
В стартовый день соревнований состоятся четыре матча. Расписание матчей первого игрового дня выглядит следующим образом:
19:00 мск. Бельгия U21 – Нидерланды U21;
19:00. Грузия U21 – Португалия U21;
19:00. Украина U21 – Хорватия U21;
21:45. Румыния U21 – Испания U21.
Экспресс с коэффициентом 10.24.
Глушаков опроверг информацию о переговорах с «Химками» и «Родиной».
Турецкое издание сообщило о согласии Чалова на переход в «Галатасарай».
- 21 июня 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00