Франция — Италия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!
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22 июня пройдёт матч группового этапа молодёжного чемпионата Европы Франция — Италия. Начало — в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Французы привезли на турнир очень мощный состав: чего только стоят такие имена, как Пьер Калюлю и Луак Баде. «Трёхцветные» нацелены только на победу, тем более что они не проигрывают Италии в этом возрасте уже пять матчей подряд. Но и итальянцы могут удивить, в их составе тоже есть кому отличиться. Кто начнёт турнир с победы?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Франция — Италия.
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