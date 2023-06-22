Кудерметова — Соболенко: букмекеры назвали фаворитку матча турнира WTA в Берлине

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22 июня в Берлине (Германия) состоятся матчи второго круга турнира категории WTA-500. В одном из них сыграют россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Соболенко. Победу 25-летней белоруски оценили в 1.36. Поставить на победу Кудерметовой можно за 3.19. Победа Арины с форой (-4) гейма идёт с коэффициентом 1.85, успех Вероники с форой (+4) оценили в 1.81.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сделать ставку на победу Соболенко в двух сетах можно коэффициентом 1.92. Вероятность победы Кудерметовой по итогам трёх сетов эксперты оценили коэффициентом 6.85.

Соперницы ранее трижды играли между собой. Два раза побеждала Соболенко, одна победа на счету Кудерметовой.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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