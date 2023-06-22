Кудерметова — Соболенко: букмекеры назвали фаворитку матча турнира WTA в Берлине

22 июня в Берлине (Германия) состоятся матчи второго круга турнира категории WTA-500. В одном из них сыграют россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом Соболенко. Победу 25-летней белоруски оценили в 1.36. Поставить на победу Кудерметовой можно за 3.19. Победа Арины с форой (-4) гейма идёт с коэффициентом 1.85, успех Вероники с форой (+4) оценили в 1.81.
Сделать ставку на победу Соболенко в двух сетах можно коэффициентом 1.92. Вероятность победы Кудерметовой по итогам трёх сетов эксперты оценили коэффициентом 6.85.
|1
|2
|3
|
|
Соперницы ранее трижды играли между собой. Два раза побеждала Соболенко, одна победа на счету Кудерметовой.
Экспресс с коэффициентом 9.49.
WTA начала расследование в отношении тренера украинки Леси Цуренко.
Двух теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.
Тарпищев: результаты на турнире в Галле для Медведева не важны.
- 22 июня 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00