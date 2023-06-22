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Кудерметова — Соболенко: букмекеры назвали фаворитку матча турнира WTA в Берлине

Кудерметова — Соболенко: букмекеры назвали фаворитку матча турнира WTA в Берлине
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22 июня в Берлине (Германия) состоятся матчи второго круга турнира категории WTA-500. В одном из них сыграют россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Соболенко. Победу 25-летней белоруски оценили в 1.36. Поставить на победу Кудерметовой можно за 3.19. Победа Арины с форой (-4) гейма идёт с коэффициентом 1.85, успех Вероники с форой (+4) оценили в 1.81.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сделать ставку на победу Соболенко в двух сетах можно коэффициентом 1.92. Вероятность победы Кудерметовой по итогам трёх сетов эксперты оценили коэффициентом 6.85.

Берлин. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Соперницы ранее трижды играли между собой. Два раза побеждала Соболенко, одна победа на счету Кудерметовой.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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