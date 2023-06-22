Рублёв — Ханфман: эксперты назвали шансы россиянина выйти в 1/4 финала турнира в Галле

22 июня в Галле (Германия) в матче второго круга турнира серии ATP-500 россиянин Андрей Рублёв встретится с немцем Янником Ханфманом. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Фаворитом предстоящего матча эксперты считают россиянина. Победу Рублёва оценили коэффициентом 1.24. Успех Ханфмана идёт за 4.15.
Победа Андрея Рублёва с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.75, а фора (+3.5) на Янника оценивается коэффициентом 2.07. На тотал меньше 22.5 гейма можно поставить за 1.83, а на тотал больше 22.5 — за 1.97.
|1
|2
|3
|
|
Рублёв сейчас — седьмая ракетка мира, а Ханфман располагается на 53-м месте в мировом рейтинге.
Экспресс с коэффициентом 9.49.
WTA начала расследование в отношении тренера украинки Леси Цуренко.
Двух теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.
Тарпищев: результаты на турнире в Галле для Медведева не важны.
- 22 июня 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00