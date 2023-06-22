Рублёв — Ханфман: эксперты назвали шансы россиянина выйти в 1/4 финала турнира в Галле

22 июня в Галле (Германия) в матче второго круга турнира серии ATP-500 россиянин Андрей Рублёв встретится с немцем Янником Ханфманом. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают россиянина. Победу Рублёва оценили коэффициентом 1.24. Успех Ханфмана идёт за 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Андрея Рублёва с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.75, а фора (+3.5) на Янника оценивается коэффициентом 2.07. На тотал меньше 22.5 гейма можно поставить за 1.83, а на тотал больше 22.5 — за 1.97.

Рублёв сейчас — седьмая ракетка мира, а Ханфман располагается на 53-м месте в мировом рейтинге.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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