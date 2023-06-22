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Чехия U21 — Англия U21: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2023

Чехия U21 — Англия U21: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2023
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч молодёжного Евро-2023 Чехия U21 — Англия U21.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.85.

«Молодёжный чемпионат Европы обещает быть очень интересным и представительным – я насчитал аж 50 игроков, которые уже заиграны за взрослые сборные.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что англичане — одни из фаворитов этого турнира. Подобралась хорошая команда, в которой отличная атмосфера. Тактически и индивидуально это сильная команда. У этой команды есть шансы побороться за титул чемпиона. Так что если говорить о долгосрочных ставках, то я бы поставил на победу Англии на Евро с коэффициентом 7.00.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 19:00 МСК
Чехия U21
Не начался
Англия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается ближайшего матча с Чехией, то Англия здесь очевидный фаворит. Эти команды были в одной отборочной группе, и оба раза Англия достаточно легко побеждала. Чехи ничем особым не выделяются – обычная средняя команда без ярких талантов. Я бы поставил на победу Англии с форой (-1)», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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