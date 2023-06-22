Германия U21 — Израиль U21: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2023

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Германия U21 – Израиль U21.

Ставка: победа Израиля с форой (+2) за 1.47.

«Израильтяне вполне могут удивить. Понятно, что Германия сильнее по именам, но Израиль в последние два года сильно поднялся – много талантливой молодёжи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды играли в одной группе в квалификации. Оба раза немцам было непросто – два раза они выиграли с разницей в один мяч. Не думаю, что Германии будет здесь просто, поэтому мне понравился вариант на победу Израиля с форой (+2)», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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