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Германия U21 — Израиль U21: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2023

Германия U21 — Израиль U21: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2023
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Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Германия U21 – Израиль U21.

Ставка: победа Израиля с форой (+2) за 1.47.

«Израильтяне вполне могут удивить. Понятно, что Германия сильнее по именам, но Израиль в последние два года сильно поднялся – много талантливой молодёжи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды играли в одной группе в квалификации. Оба раза немцам было непросто – два раза они выиграли с разницей в один мяч. Не думаю, что Германии будет здесь просто, поэтому мне понравился вариант на победу Израиля с форой (+2)», — сказал Петросьян.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 19:00 МСК
Германия U21
Не начался
Израиль U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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