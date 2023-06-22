Прогноз на игру Евро-2023 Франция U21 — Италия U21

Представляем вашему вниманию прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Франция U21 – Италия U21.

Ставка: победа Италии с форой (0) за 2.20.

Один из самых интересных матчей 1-го тура группового этапа. Встречаются абсолютно равные по уровню возможностей команды, однако в данный момент они в неоднозначной форме. Из всех звёздных сборных этого турнира Франция пока выглядит наименее подготовленной к нему. Она не без труда пробилась в финальную стадию, а за последний год добилась всего одной победы – и та в товарищеской игре с Мексикой.

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Важно отметить, что с недавних пор у французов наметились серьёзные проблемы с нападением – в трёх предыдущих встречах они забили всего один мяч, а в шести матчах лишь раз забили больше одного. Сборная Италии, в свою очередь, способна совершить прорыв. У неё отличный состав, в котором есть явный лидер Сандро Тонали, но также полно игроков высокого уровня в обороне и нападении.

В отличие от предстоящего соперника, у итальянцев с реализацией моментов всё в полном порядке. В трёх последних матчах они неизменно забивали минимум два гола. Поэтому можно предположить, что номинальные гости сделают всё, чтобы добыть первую победу. Рассмотрим победу Италии с форой (0) с коэффициентом 2.20.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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