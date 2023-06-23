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Прогноз на матч 1/4 финала турнира в Галле Андрей Рублёв — Таллон Грикспор

Прогноз на матч 1/4 финала турнира в Галле Андрей Рублёв — Таллон Грикспор
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/4 финала турнира в Галле Андрей РублёвТаллон Грикспор.

Ставка: победа Рублёва и ТБ 22.5 за 2.57.

В этом матче не так много интриги по результату. Андрей Рублёв сильнее своего соперника по большинству параметров, но вот потеря концентрации – то, что до сих пор не позволяет россиянину уверенно побеждать. В трёх последних встречах он неизменно отдавал минимум девять геймов, доводил до тай-брейков и проваливал целый сет. Рублёв умеет собираться в ответственный период, однако всякий раз заставляет понервничать своих болельщиков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не избежать этого и теперь. Таллон Грикспор в июне поймал кураж – он выиграл турнир в Хертонгенбосхе, одержал семь побед подряд и всегда проявлял себя в последнем сете. Даже в единственном очном матче с Рублёвым нидерландец не сдался без боя. Поэтому предположим, что игра снова затянется – рассмотрим победу россиянина и тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 2.57.

Галле. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 19:20 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Таллон Грикспор
29
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Экспресс с коэффициентом 18.30.

Кудерметова станет первой ракеткой России, если выйдет в финал турнира в Берлине.

Дмитриева: у Рублёва отличные шансы добиться успеха на Уимблдоне.

Бублик попытался развязать шнурки судье во время матча на турнире в Галле.

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