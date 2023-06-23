Прогноз на четвертьфинал турнира в Галле Александр Зверев — Николас Харри

Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Галле Александр Зверев — Николас Харри.

Ставка: ТБ 23.5 за 1.87.

Буквально год назад Александр Зверев поднимался на вторую строчку в рейтинге АТР. К старту турнира в Галле он подошёл уже в статусе 22-й ракетки, продемонстрировав не самые однозначные результаты в первой половине текущего сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вплоть до «Ролан Гаррос» лучшими результатами немца русского происхождения были полуфиналы Dubai Duty Free Tennis Championships и Gonet Geneva Open, на которых он уступил Андрею Рублёву (3:6; 6:7) и Николасу Харри (6:7; 3:6).

На грунтовом ТБШ Зверев приятно удивил, добравшись до полуфинала. При этом на пути к полуфиналу он проиграл лишь в двух сетах, отдав Ллойду Джорджу Харрису, Алексу Молчану, Фрэнсису Тиафо, Григору Димитрову и Томасу Мартину Этчеверри лишь 64 гейма.

В Галле он продолжает выступать на столь же высоком уровне. В предыдущих раундах турнирной сетки он уверенно разобрался с Домиником Тимом и Денисом Шаповаловым, отдав им только 13 геймов. В исполнении Зверева 63,11% из 103 первых подач были точны, при этом 81,54% из них он выиграл.

Николас Харри показывает неплохую игру на травяных кортах, и, учитывая, что в текущем сезоне он победил в 20 из 28 матчей, недооценивать чилийца не стоит. Рекомендуем ставку на тотал больше 23.5 гейма за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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